В Казахстане перестанут содержать легионеров на народные деньги

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал о планах по изменению законодательства в части финансирования легионеров в спорте, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По словам мажилисмена, изменение законодательства вызвано необходимостью определять приоритеты при финансировании видов спорта.

"Это в целом законопроект по вопросам физической культуры и спорта, там есть ряд норм, среди которых - норма по определению приоритетов при финансировании. Сейчас финансируется около 180 видов спорта. Фактически, можно сказать, мы деньги размазываем по всем направлениям. Нам нужно определить приоритеты, поэтому речь идет о том, чтобы бюджетные деньги распределялись по приоритетным видам спорта", - сказал Аймагамбетов корреспонденту Tengrinews.kz в кулуарах Мажилиса.

Второй вопрос, по словам депутата, касается легионеров.

"Есть поправка от имени нашего депутата: речь идет о том, чтобы из бюджета вообще не выплачивать деньги на привлечение легионеров. Третий вопрос касается наименования нашей лиги по футболу, чтобы название не было названием определенной букмекерской конторы или определенного товарного знака", - сообщил мажилисмен.

Асхат Аймагамбетов уточнил, что речь идет именно о тех иностранных спортсменах, которые финансируются из бюджета. Частное финансирование легионеров запрещать не планируется.

"Бюджетные деньги не должны тратиться на привлечение легионеров. Речь идет о легионерах для национальной сборной", - добавил депутат.

Напомним, на встрече с призерами Олимпиады Президент Казахстана заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов, а также высказался о распылении бюджетных средств.

"Любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход", - сказал Глава государства.