18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.45
527.1
5.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.09.2024, 12:43

В Казахстане перестанут содержать легионеров на народные деньги

Новости Казахстана 0 300

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал о планах по изменению законодательства в части финансирования легионеров в спорте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам мажилисмена, изменение законодательства вызвано необходимостью определять приоритеты при финансировании видов спорта.

"Это в целом законопроект по вопросам физической культуры и спорта, там есть ряд норм, среди которых - норма по определению приоритетов при финансировании. Сейчас финансируется около 180 видов спорта. Фактически, можно сказать, мы деньги размазываем по всем направлениям. Нам нужно определить приоритеты, поэтому речь идет о том, чтобы бюджетные деньги распределялись по приоритетным видам спорта", - сказал Аймагамбетов корреспонденту Tengrinews.kz в кулуарах Мажилиса.

Второй вопрос, по словам депутата, касается легионеров.

"Есть поправка от имени нашего депутата: речь идет о том, чтобы из бюджета вообще не выплачивать деньги на привлечение легионеров. Третий вопрос касается наименования нашей лиги по футболу, чтобы название не было названием определенной букмекерской конторы или определенного товарного знака", - сообщил мажилисмен.

Асхат Аймагамбетов уточнил, что речь идет именно о тех иностранных спортсменах, которые финансируются из бюджета. Частное финансирование легионеров запрещать не планируется.

"Бюджетные деньги не должны тратиться на привлечение легионеров. Речь идет о легионерах для национальной сборной", - добавил депутат.

Напомним, на встрече с призерами Олимпиады Президент Казахстана заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов, а также высказался о распылении бюджетных средств.

"Любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход", - сказал Глава государства.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?