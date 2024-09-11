Семиклассница забеременела в Актобе: что говорят в полиции

Ученица 7-го класса одной из школ Актобе забеременела. В полиции подтвердили информацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Актобе Таймс .

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Ранее в городских пабликах распространилась информацию о том, что ученица 7-го класса одной из школ Актобе была изнасилована.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области изданию подтвердили лишь тот факт, что девочка забеременела. При этом в полиции утверждают, что девочку не насиловали. Возраст партнера школьницы полиция не раскрывает.

"Факт изнасилования не подтверждается. Все происходило по обоюдному согласию. Девочка забеременела. В любом случае мы возбудили уголовное дело. Остальное пока добавить не могу", - заявил руководитель пресс-службы ДП Ерболат Саркулов.

Напомним, в июне в Павлодарской области родила 12-летняя школьница. Беременность несовершеннолетней первыми заметили педагоги. После этого случая в области последовали разбирательства. Директор школы написал заявление и уволился по собственному желанию, руководителю районного отдела образования вынесли строгий выговор.

Как выяснилось, школьница забеременела после изнасилования. По данным детского омбудсмена Динары Закиевой, по факту надругательства над несовершеннолетней ведется расследование.