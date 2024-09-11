В Казахстане предложили снизить возраст уголовной ответственности с 14 до 12 лет

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Обращаясь к премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову, Магеррамов задал вопрос: является ли школа территорией комфорта и безопасности для детей?

«Казахстанцы неоднократно были шокированы новостями об изнасилованиях, избиениях и убийствах несовершеннолетними такими же несовершеннолетними. Депутатская фракция НПК считает, что одной из причин повсеместного насилия, смертей в рядах армии, несчастных случаев, приводящих здоровых и сильных парней к инвалидности и смерти, является буллинг, насилие, романтизация бандитизма и преступного образа жизни, укоренившиеся в школьной среде. В армию приходят дети, воспитанные в деструктивной школьной среде, которые продолжают свои преступные действия уже там», - заявил он.

По мнению депутата, отсутствие единой системы нравственных, правовых и социальных форм защиты, выраженных в общественном мнении, способствует формированию криминогенного поведения подростков.

«Поскольку школа является первым шагом в процессе интеграции ребенка в общество, именно педагоги могут преждевременно предотвратить и предупредить деструктивное поведение подрастающего поколения. По нашему мнению, насилие необходимо искоренять на ранних стадиях, однако агрессоры, из-за своего малолетнего возраста, остаются безнаказанными. Возможно, нам, законодателям, по примеру Великобритании, стоит пересмотреть порог возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Например, за изнасилование можно установить ответственность не с 14, а с 12 лет», - отметил мажилисмен.

Он также подчеркнул, что в стране отсутствует комплексный подход к решению проблем криминогенности среди подростков, а если и существует, то носит формальный характер.