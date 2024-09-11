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11.09.2024, 14:17

Казахстанцы смогут получить деньги за переплату по ЖКХ: министр Байбазаров поделился планами

Новости Казахстана 0 276

Казахстанцы смогут получить "живые" деньги от переплаты за услуги ЖКХ. Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сегодня в Мажилисе пообещал рассмотреть такую возможность, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Журналисты спросили у министра, почему средства от переплаты возвращаются в виде "мифических гигакалорий", а не "живыми" деньгами.

"Мы проработаем это. Можно деньгами возвращать, можно другими методами зачесть. Но над этим мы поработаем", - пообещал Байбазаров в кулуарах Мажилиса.

Журналисты также попросили объяснить, зачем в этом случае вводить "длинные" инвестиции для сглаживания роста тарифов.

"В нашей стране платят три категории – юридические лица, бюджетные организации и население. Я могу заверить, что население платит наименьшую сумму, чем эти две категории. (…) Что касается "длинных" денег – они нужны. Одно дело – резко повышать тарифы на 30-40 процентов, и этого не хватает. Потому что слишком дорогие капитальные затраты, чтобы починить, запустить турбины и так далее. Поэтому мы предлагаем, чтобы они могли взять на 15 лет деньги, отремонтировать и в течение этих 15 лет возвращать через тарифы", - пояснил министр.

Нурлан Байбазаров добавил, что в компаниях жилищно-коммунального хозяйства нет понятия рентабельности.

"Они только покрывают свои затраты. Этот принцип сохраняется, мы не собираемся им давать зарабатывать на этом. Задача за счет этих "длинных" инвестиций достичь масштаба, чтобы они могли отремонтировать, чтобы износ системы снижался, чтобы было обеспечено бесперебойное получение услуг. Это позволит управлять тарифами", - считает Байбазаров.

Ранее глава Миннацэкономики сообщил о том, что рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане собираются сглаживать "длинными" деньгами. То есть, чтобы одномоментно не повышать тарифы, правительство будет давать субъектам естественных монополий "длинные" деньги на срок до 15 лет.

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