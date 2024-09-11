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11.09.2024, 14:49

Казахстан продает Bereke Bank и Tele2: сделки завершатся в сентябре

Новости Казахстана 0 944

Сделки по продаже Bereke Bank и Tele2 завершатся в сентябре. Об этом сегодня в Мажилисе сообщил министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сегодня Мажилис принял закон о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Катара об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях.

Документ определяет условия, на основании которых катарские компании будут инвестировать в девять проектов на территории Казахстана. Соглашение предусматривает реализацию инвестиционных проектов, включая телекоммуникации, энергетику, добычу и транспортировку газа, финансовую отрасль. По словам Байбазарова, реализация соглашения позволит привлечь около 20 миллиардов инвестиций.

В частности, катарские инвесторы приобретают компанию Tele2 и Bereke Bank.

"Сделки, связанные с Tele2 и Bereke Bank, уже на стадии практического завершения. Ожидаем в сентябре уже завершить эти сделки. Что касается газовых проектов - первые два в высокой степени готовности. Ожидаем, что в этом году все эти формальности будут завершены и стороны могут приступить к структурированию финансирования проектов", - сообщил министр.

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у Байбазарова о защите личных данных казахстанцев в случае выкупа компании Tele2 иностранными инвесторами.

"Они же (Tele2 - прим.) работают в Казахстане, поэтому здесь эти соглашения смотрит не только экономический или финансовый блок, но и весь правоохранительный блок. Вы знаете, уровень информационной безопасности обеспечивается, всегда на контроле, поэтому здесь они так же, как и другие операторы, будут под этим контролем. (...) Понятно, риски всегда есть, эти риски нельзя исключать", - пояснил Байбазаров.

Напомним, в апреле национальный управляющий холдинг (НУХ) "Байтерек" сообщал, что ведет переговоры с катарским инвестором о продаже 100 процентов акций Bereke Bank.

В мае катарский Lesha bank сообщил, что приобрел казахстанский банк. Сумма сделки составила 65 миллиардов тенге.

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