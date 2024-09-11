Заместителей акима сняли за алкогольным застольем в рабочее время: новые подробности

В Агентстве по делам госслужбы по области Жетысу прокомментировали появившееся видео с участием заместителей акима Кербулакского района, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Кадры из видео

Ранее в соцсети появился ролик, снятый жительницей села Сарыозек Кербулакского района. Тогда сообщалось, что на кадрах запечталены несколько мужчин, сидящие за столом в одном из заведений в рабочее время. Женщина утверждала, что на записи - двое заместителей акима Кербулакского района области Жетысу вместе с одним из депутатов Алматинской области.

Как выяснилось, после огласки в дело вмешались сотрудники Агентства по делам госслужбы области Жетысу. Там сообщили, что в действиях работников районного акимата усмотрели нарушение требований этики госслужащих.

"За нарушение требований "Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан" в отношении заместителей акима Кербулакского района возбуждены дисциплинарные дела и проводятся служебные расследования. Результаты будут рассмотрены на очередном заседании совета по этике области Жетысу", - сообщили в департаменте Агентства по делам госслужбы области.

В то же время в ведомстве не стали указывать фамилии госслужащих, которые попали на видео.

Напомним, жительница села Сарыозек Кербулакского района сняла на видео нескольких мужчин, сидевших за столом в одном из заведений. Женщина заявила, что мужчины распивали алкоголь в рабочее время. Она вызвала полицейских и потребовала от стражей порядка освидетельствовать мужчин и зафиксировать распитие спиртного в рабочее время.