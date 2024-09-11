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11.09.2024, 16:08

Кому в десять раз снизили пенсионный взнос в Казахстане

Новости Казахстана 0 383

С 1 сентября в Казахстане вступили в силу поправки в закон, которые снижают размер социальных платежей, в том числе пенсионного взноса, до 1% для водителей такси. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pexels.com
Иллюстративное фото: pexels.com

Таксисты в Казахстане считаются индивидуальными предпринимателями (ИП) и должны иметь соответствующую регистрацию. Это в свою очередь обязывает их платить налоги и прочие социальные платежи.

Впрочем, далеко не каждый водитель такси готов заниматься ведением ИП, поэтому в Казахстане уже больше года действует пилотный проект по платформенной занятости, цель которого – включить таксистов в налоговую систему и дать им социальную защищенность.

Между тем, как рассказали в Комитете государственных доходов (КГД), в пилотном проекте по состоянию на 4 сентября уже принимают участие порядка 14,7 тыс. водителей такси.

Особенность проекта заключается в том, что их не просто облагают различными налогами, а делают это без превышения административной и финансовой нагрузки.

Так, с 1 сентября 2024 года в Казахстане вступили в силу подписанные президентом поправки в Социальный и Налоговый кодексы, которые среди прочего снижают ставку социальных платежей для таксистов, осуществляющих деятельность через интернет-платформы, до 1% от дохода.

По 1% теперь составят все четыре социальных платежа:

  • индивидуальный подоходный налог (ИПН);
  • обязательный пенсионный взнос (ОПВ);
  • социальное отчисление (СО);
  • взнос на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС).

Другими словами, отдавая государству всего 4% от своего дохода, таксист получает все преимущества официально трудоустроенных граждан, за которые им приходится платить в разы больше.

А исчислять, удерживать и уплачивать налоги и социальные платежи, согласно поправкам, будут операторы интернет-платформ, которые официально признаны налоговыми агентами.

Впрочем, за гражданами все равно сохраняется право применения стандартных ставок социальных платежей или их привязки к минимальной заработной плате (МЗП):

  1. исчисление от одной МЗП в 2024 году: ОПВ – 8 500 тенге, СО – 2 975 тенге, ВОСМС – 5 950 тенге, ИПН – 1% от дохода;
  2. стандартные ставки: ОПВ – 10%, СО – 3,5%, ВОСМС – 5% от 1,4 МЗП и ИПН – 1% от дохода.

Также в КГД отметили, что в соответствии с Социальным кодексом РК исполнение обязательств по уплате социальных платежей возникает по всем доходам водителя. Это значит, что, если таксист работает на нескольких платформах, то каждый оператор обязан отдельно удерживать ИПН и социальные платежи от его дохода.

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