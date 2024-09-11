Кому в десять раз снизили пенсионный взнос в Казахстане

С 1 сентября в Казахстане вступили в силу поправки в закон, которые снижают размер социальных платежей, в том числе пенсионного взноса, до 1% для водителей такси. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Таксисты в Казахстане считаются индивидуальными предпринимателями (ИП) и должны иметь соответствующую регистрацию. Это в свою очередь обязывает их платить налоги и прочие социальные платежи.
Впрочем, далеко не каждый водитель такси готов заниматься ведением ИП, поэтому в Казахстане уже больше года действует пилотный проект по платформенной занятости, цель которого – включить таксистов в налоговую систему и дать им социальную защищенность.
Между тем, как рассказали в Комитете государственных доходов (КГД), в пилотном проекте по состоянию на 4 сентября уже принимают участие порядка 14,7 тыс. водителей такси.
Особенность проекта заключается в том, что их не просто облагают различными налогами, а делают это без превышения административной и финансовой нагрузки.
Так, с 1 сентября 2024 года в Казахстане вступили в силу подписанные президентом поправки в Социальный и Налоговый кодексы, которые среди прочего снижают ставку социальных платежей для таксистов, осуществляющих деятельность через интернет-платформы, до 1% от дохода.
По 1% теперь составят все четыре социальных платежа:
Другими словами, отдавая государству всего 4% от своего дохода, таксист получает все преимущества официально трудоустроенных граждан, за которые им приходится платить в разы больше.
А исчислять, удерживать и уплачивать налоги и социальные платежи, согласно поправкам, будут операторы интернет-платформ, которые официально признаны налоговыми агентами.
Впрочем, за гражданами все равно сохраняется право применения стандартных ставок социальных платежей или их привязки к минимальной заработной плате (МЗП):
Также в КГД отметили, что в соответствии с Социальным кодексом РК исполнение обязательств по уплате социальных платежей возникает по всем доходам водителя. Это значит, что, если таксист работает на нескольких платформах, то каждый оператор обязан отдельно удерживать ИПН и социальные платежи от его дохода.
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