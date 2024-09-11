Ходят по квартирам и собирают биометрические данные – МВД предупреждает казахстанцев

В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о том, что группа людей ходит по квартирам якобы для проверки удостоверений личности и сбора биометрических данных, выдавая себя за сотрудников органов внутренних дел. Информацию прокомментировали в МВД, передает «Голос народа».