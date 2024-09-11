Увеличить размер одного из пособий предложили в Казахстане

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Депутат напомнила, что благополучие семьи начинается с благополучия матери.

"Развитие любого государства видно по заботе о матерях и детях. Слова "сильная семья – сильное государство" сказаны не просто так. Будущее страны формируется сегодняшним подрастающим поколением и молодыми семьями. Поэтому укрепление института семьи, сохранение вековых традиций, воспитание наших детей патриотами, уважающими историю и культуру своей страны, достойными и воспитанными людьми – это залог развития нашего государства", - отметила Танашева.

По информации депутата, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 583 тысяч многодетных семей, 90 процентов которых воспитывают четырех и более детей.

"Самая большая проблема этих семей – когда старшие дети достигают 18 лет и не могут поступить в учебные заведения, что часто случается в многодетных семьях, они теряют и пособие, и другую помощь от государства", - возмутилась депутат.

Танашева считает, что в Казахстане необходимо пересмотреть награды и льготы для многодетных матерей, обеспечив их достойным уважением и поддержкой в современном обществе.