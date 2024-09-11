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11.09.2024, 17:11

Увеличить размер одного из пособий предложили в Казахстане

Новости Казахстана 0 323

Депутат Мажилиса Гаухар Танашева предложила пересмотреть статус многодетных матерей и увеличить размер их пособия, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Депутат напомнила, что благополучие семьи начинается с благополучия матери.

"Развитие любого государства видно по заботе о матерях и детях. Слова "сильная семья – сильное государство" сказаны не просто так. Будущее страны формируется сегодняшним подрастающим поколением и молодыми семьями. Поэтому укрепление института семьи, сохранение вековых традиций, воспитание наших детей патриотами, уважающими историю и культуру своей страны, достойными и воспитанными людьми – это залог развития нашего государства", - отметила Танашева.

По информации депутата, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 583 тысяч многодетных семей, 90 процентов которых воспитывают четырех и более детей.

"Самая большая проблема этих семей – когда старшие дети достигают 18 лет и не могут поступить в учебные заведения, что часто случается в многодетных семьях, они теряют и пособие, и другую помощь от государства", - возмутилась депутат.

Танашева считает, что в Казахстане необходимо пересмотреть награды и льготы для многодетных матерей, обеспечив их достойным уважением и поддержкой в современном обществе.

"Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем рассмотреть следующие меры. Дополнить раздел VI закона "О государственных наградах" наградой "Қола алқа" для многодетных матерей, родивших или усыновивших 4 и более детей (...) Предлагаем увеличить размер пособий и предоставить дополнительные льготы для матерей, награжденных орденами "Алтын алқа", "Күміс алқа" и "Қола алқа". В настоящее время пособие для награжденных орденами "Алтын алқа" и "Күміс алқа" просто смехотворно: для матери семи детей – 27 321 тенге, для матери шести детей – 23 629 тенге", - заявила депутат.

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