"Слава богу": ученый-китаевед Константин Сыроежкин подтвердил информацию о своем помиловании

Фото: Facebook\Константин Сыроежкин

"По предложению Комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Казахстан глава государства Касым-Жомарт Токаев соответствующим указом помиловал известного ученого-китаеведа, доктора политических наук и профессора Константина Сыроежкина. В связи с этим с него снята судимость и он восстановлен в своих правах", – сообщил в соцсетях политолог Чеботарёв.

Редакция обратилась с вопросами непосредственно к герою данной публикации, профессору Контантину Сыроежкину. Он отказался давать развернутый комментарий, но подтвердил свое помилование.

"Правда. А что здесь комментировать? Слава богу", – заявил Сыроежкин.

В мае 2019 года появилась информация о задержании известного политолога-китаиста, профессора Константина Сыроежкина. Его подозревали в государственной измене. А в октябре 2019 года его приговорили к 10 годам тюрьмы. Тогда сообщалось, что после отбытия наказания Сыроежкина выдворят из страны.

В апреле 2024 года казахстанский политолог Антон Морозов рассказал о том, что профессор вышел на свободу по УДО. Он провел в заключении пять лет.

С 2006 года Константин Сыроежкин являлся главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. В разные годы работал в Институте уйгуроведения Академии наук Казахской ССР (1986-1992); в Центре востоковедения Академии наук Республики Казахстан (1992-1996). Является автором ряда научных и литературных трудов.