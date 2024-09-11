В Казахстане могут вдое увеличить один из штрафов

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Речь, в частности, идет о штрафах для собственников квартир и домов, прописывающих у себя граждан, которые фактически у них не проживают.

"Также в рамках внесения изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях предлагается увеличение штрафов в два раза в части допущения собственником жилища регистрации физлиц, которые фактически там не проживают; либо непринятия мер по снятию с регистрации физлиц, зарегистрированных и не проживающих в жилищах", - сказал Омарбеков на презентации в Мажилисе законопроекта по вопросам развития столицы и городов республиканского значения.

Он напомнил, что сейчас размер штрафа для физлиц составляет 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году), для малого бизнеса – 15 МРП (55 380 тенге в 2024 году), для среднего – 25 МРП (92 300 тенге в 2024 году), и для крупного – 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году).