Хиджабы и розовые волосы под запретом: что еще нельзя носить казахстанским школьникам?

Внешний вид школьников часто вызывает споры среди родителей, учителей и общественности в целом. Кто-то считает, что строгая школьная форма — залог дисциплины и успеваемости. Однако есть и те, кто выступает за то, чтобы дети проявляли себя, как могли, будь то яркий цвет волос или нестандартная одежда. Но это ещё не все разногласия, которые возникают в данном вопросе. Редакция « Голоса народа » обратилась к экспертам, чтобы понять, какую роль форма играет в образовательном процессе и не являются ли запреты нарушением права на самовыражение, а также мы узнали, чем может грозить непослушание школьников.

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Какие правила диктует министерство?

Министерство просвещения Казахстана на запрос редакции «Голоса народа» о правилах, установленных к школьной форме, ответило следующее:

«Требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования утверждены Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 26. В организациях среднего образования они регламентированы Уставом организации образования и Правилами внутреннего распорядка в соответствии с требованиями. Внутренние правила школ охватывают вопросы успеваемости, поведения и внешнего вида учащихся», — ответили на запрос редакции.

Проще говоря, каждое учебное заведение имеет свои требования к внешнему виду обучающихся, которые соответствуют правилам ведомства.

«Обязательная школьная форма организаций среднего образования должна соответствовать светскому характеру обучения. Фасон и цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных, не вызывающих ярких тонов», — говорится в документе.

Для мальчиков форма включает: пиджак, жилет, брюки свободного кроя (по длине закрывающие щиколотки), праздничную и повседневную рубашку, вязаную куртку/кардиган на пуговицах или молнии, рубашку поло или тенниску. В зимний период допускается трикотажный жилет и водолазка.

Для девочек: пиджак, жилет, юбка, брюки, классическая рубашка или вязаная куртка/кардиган на пуговицах или молнии, рубашка поло или тенниска. В зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазка.

В Минпросвещения отметили, что форма — это второстепенный вопрос, главное — образование.

«В образовательных учреждениях основное внимание должно сосредотачиваться на обеспечении качественного образования, поскольку школа является местом, где дети приобретают знания и навыки», — пишет пресс-служба ведомства.

Бородатые школьники, разноцветные волосы и макияж

Полистав социальные сети и СМИ, мы собрали проблемы, с которыми сталкиваются родители и школьники в вопросе внешнего вида в учебных заведениях. На данный момент активно обсуждается запрет на ношение хиджабов в учебных заведениях. И в целом затрагивается вопрос о религиозных проявлениях в стенах учебных заведений. К примеру, в прошлом году огромный скандал вызвало видео, на котором школьники в перерывах между уроками читают намаз. Министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что в школе никаких религиозных обрядов быть не должно.

Кто-то считает, что это нарушает право на религию, и наотрез отказывается соблюдать уставы учебных заведений. К примеру, в 2009 году в Актюбинской области разгорелся настоящий скандал: 19-летний ученик девятого класса обратился в филиал партии «Нур Отан» (ныне «Аманат») из-за того, что директор школы заставляла его сбрить бороду. А он, ссылаясь на то, что он мусульманин, в этом ей отказал. Тогда конфликт никак не решился, школьник бороду не сбрил.

Как говорит религиовед Аль-Фараби Болатжан, в Коране нет прямого предписания мужчинам касательно растительности на лице. При этом он подчеркивает, что светская униформа одежды в школах не противоречит свободе вероисповедания.

«Никто не лезет в убеждения человека. Главное, чтобы соблюдался дресс-код заведения, причем государство никого не заставляет раздеваться, чтобы можно было обвинить в том, что государство покушается на мораль, честь и т.д.», — резюмирует он.

И переходя в другую крайность, можно отметить тренд на яркий макияж и разноцветные волосы среди детей. Как мы писали ранее, каждое учебное заведение диктует свои требования к внешнему виду ученика. Но вряд ли какая-либо школа приветствует синие волосы и красные губные помады.

Отчислить за вышеперечисленные отличия детей не могут. Однако руководство школы может настаивать на смене цвета волос, сбривании бороды и прочем, если это предусмотрено уставом.

Школьная форма дисциплинирует или подавляет детей?

Чтобы узнать о роли школьной формы на неокрепшие умы, мы обратились к детскому психологу — Елене Кадочниковой. По её словам, школьная форма способствует «структурированию среды» и созданию ощущения принадлежности к коллективу, что может повышать дисциплину.

«Исследования показывают, что в странах, где форма обязательна (например, в Японии, Китае), учащиеся часто демонстрируют более высокий уровень концентрации и организованности. Однако ее влияние на «успеваемость» менее однозначно — успех больше зависит от мотивации и педагогической среды. С точки зрения социальной психологии школьная форма действительно может снизить социальную дифференциацию. Она нивелирует различия в статусе, связанном с одеждой, что снижает вероятность социальных конфликтов», — считает Кадочникова.

При этом она отмечает, что самовыражение через внешность важно для формирования идентичности в подростковом возрасте.

«Яркий макияж или необычные аксессуары могут способствовать повышению самооценки, так как помогают подросткам почувствовать себя уникальными. Тем не менее, в некоторых случаях это может привести к тревожности, если самовыражение не соответствует ожиданиям социальной группы. Поэтому все-таки важна золотая середина», — уверяет эксперт.

Баланс между дисциплиной и самовыражением можно достичь через инклюзивные подходы, которые поддерживают чувство общности, но при этом допускают вариативность в рамках допустимого. Например, предоставление детям возможности выбора в мелочах (цвет аксессуаров, модели формы) может удовлетворить потребность в самовыражении без нарушения школьного порядка. Важно, чтобы правила способствовали развитию личности, а не подавляли ее.