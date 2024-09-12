Казахстанцев, купивших машину в “Бипэк Авто“, ждет неприятный сюрприз

В редакцию Tengri Auto обратился житель Алматы, который не смог продать свой автомобиль через банк, так как выяснилось, что за машину, приобретенную в отечественном автоконцерне, не оплачен утилизационный сбор.

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По словам мужчины, авто марки KIA Optima 2015 года выпуска он приобрел 28 октября 2022 года через банк Freedom Bank.

"Я второй хозяин, первый владелец забрал машину из "Бипэк Авто". На момент, когда я покупал авто, оно было юридически «чистым». Не знаю, проверяли ли ее в банке, но на тот момент никаких препятствий для продажи через банк не было. Недавно я тоже решил продать машину, но вдруг выяснилось, что за нее не оплачен утильсбор. Причем оплатить его должен "БИПЭК Авто Казахстан", который закрылся в 2021 году. Можно было бы продать за наличные, но с моей стороны это будет недобросовестно, ведь по итогу новый владелец тоже пострадает", - говорит он.

В банке сообщили, что проверка состояния автомобиля как в техническом, так и в юридическом аспекте является обязанностью заемщика.

"Контроль за автомобилем осуществляется Министерством внутренних дел, что означает, что перерегистрация транспортного средства при наличии неуплаченных штрафов, налогов, государственных сборов или других ограничений (таких как арест, судебное постановление или обременения) невозможна. Мы полагаемся на Министерство внутренних дел в вопросах юридической чистоты транспортного средства", - сообщили в Freedom bank.

Алматинец обратился в АО "Жасыл Даму", которое отвечает за утилизационные платежи.

"Сначала мне сказали, чтобы я написал заявление в суд и после суда уже сам оплачивал утильсбор. Получается, я должен решать проблему, которую создало предприятие, финансируемое государством. Потом выяснилось, что такая проблема не у меня одного, и в "Жасыл Даму" сказали, что оплачивать будет предприятие, они вышлют им извещение. Но это опять ждать, когда они взыщут долг", - рассказывает автолюбитель.

В "Жасыл даму" подтвердили, что данный случай не единичный.

"По вопросам утилизационного сбора на автомобили, произведенные или ввезенные компанией "Бипэк Авто – Азия Авто", оператор сталкивался с такими запросами не впервые. Напомним, что по закону производители и импортеры автомобилей в Казахстане обязаны оплачивать утилизационный сбор для обеспечения переработки отходов от этих транспортных средств. Если автомобиль был произведен или ввезен до 27 января 2016 года и имеются соответствующие документы, утилизационный сбор платить не нужно. Но если машина была зарегистрирована в Казахстане после этой даты, то производители или импортеры обязаны внести платеж до момента первой регистрации автомобиля. Если утилизационный сбор не был уплачен вовремя, оператор направляет уведомление с указанием суммы долга. В случае невыплаты, оператор может подать иск в суд для взыскания задолженности", - сообщили в компании.

Напомним, что не так давно с такой же проблемой столкнулась жительница Алматы. В прошлом году она также не смогла продать машину через банк.

Автозавод "БИПЭК Авто Казахстан" в Усть-Каменогорске был одним из крупнейших в Казахстане по сборке легковых автомобилей. Завод работал с 2002-го по 2021 год. Здесь занимались крупноузловой сборкой автомобильных брендов Skoda, Chevrolet, Lada, KIA и UAZ. Ранее мы писали, какая судьба ждет самый скандальный автозавод Казахстана.