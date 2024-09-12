Объявлены обладатели дополнительных образовательных грантов

Фонд "Қазақстан халқына" объявил имена обладателей 792 грантов на высшее образование, передает Tengrinews.kz.
Информацию об этом сообщила пресс-служба общественного объединения.
"11 сентября правлением ОФ "Қазақстан халқына" утвержден список абитуриентов 2024 года для присуждения образовательных грантов", - говорится в пресс-релизе.
Поясняется, что в этом году в рамках благотворительной программы для распределения 850 грантов были отобраны 93 высших и послевузовских учебных заведения. Их приемные комиссии принимали заявки от абитуриентов для участия в программе с 1 по 17 августа.
"Администратором программы КФ "Endowment Qazaqstan Halqyna" были получены протоколы от конкурсных комиссий 85 учебных заведений", - уточняется в сообщении.
По итогам проверки документов на соответствие критериям был сформирован окончательный список из 792 абитуриентов. Их распределили по нескольким категориям.
Так, дети погибших граждан во время январских событий 2022 года – 3 абитуриента (0,4%), дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей – 168 абитуриентов (21,2%), абитуриенты из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов – 149 абитуриентов (18,7%), лица с инвалидностью – 177 абитуриентов (22,4%), лица из семей, воспитывающих детей с инвалидностью – 295 абитуриентов (37,3%).
Образовательный грант фонда безвозмездный, покрывает оплату высшего образования в размере до 1 миллиона тенге в год с присуждением степени "бакалавр" на весь период очного обучения, а также ежемесячную стипендию в размере 40 тысяч тенге на протяжении 10 месяцев в году, за исключением периода летних каникул.
Отмечается, что с момента запуска благотворительной программы в 2022 году поддержку получили 3 тысячи 117 студентов, 517 из которых успешно завершили обучение. За это время фонд направил 4,8 миллиарда тенге для оплаты за обучение и стипендии студентов.
Список обладателей образовательных грантов фонда "Қазақстан халқына".
Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек опроверг распространяемую в некоторых СМИ информацию о распределении грантов в Казахстане.
На минувшей неделе заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова сообщила, что в Казахстане пересмотрят пороговые баллы и разграничат образовательные гранты по "лигам" вузов. Подробности читайте в материале.
Комментарии0 комментарий(ев)