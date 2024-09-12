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12.09.2024, 06:53

Налог для автомобилей старше 20 лет снизят: как это скажется на бюджете

Новости Казахстана 0 875

Проект изменений в Налоговый кодекс Казахстана находится на рассмотрении депутатов, передает Tengri Auto.

Фото: Tengri Auto
Фото: Tengri Auto

После принятия поправок владельцы легковых автомобилей возрастом от 11 до 20 лет включительно смогут получить снижение налога на 30 процентов, а для машин старше 20 лет будет предусмотрена скидка 50 процентов.


Фото: kolesa.kz

Как пишут "Колеса", если рассматривать пример с количеством легковых автомобилей, которые должны были уплатить налог за 2023 год, то бюджетные потери составили бы 30 миллиардов 38 миллионов 596 тысяч тенге. Это почти 39 процентов от общей суммы налога в 77 миллиардов 348 миллионов 742 тысячи 236 тенге, начисленных за все легковые автомобили, как старые, так и новые.

В Министерстве национальной экономики Республики Казахстан заявили, что осознают снижение поступлений в бюджет, но все же решили поддержать налоговые льготы, чтобы помочь гражданам, которые не могут позволить себе новый автомобиль.

Представители ведомства отметили, что поправки в Налоговый кодекс уже одобрены бюджетной комиссией и теперь остается дождаться утверждения депутатами. Однако льготы для владельцев автомобилей вступят в силу позже, чем планировалось, с 1 января 2026 года.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Хоть ты тресни, но на новый автомобиль цену не снизят, пусть лучше на старом хламе ездят. Каким местом они там в правительстве думают, я даже боюсь говорить.
12.09.2024, 03:48
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