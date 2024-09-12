У казахстанца случился приступ после употребления энергетика

Мужчине потребовалась помощь врачей, после того как он выпил две банки энергетического напитка, передает Tengrinews.kz .

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Подробности случившегося сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Посреди ночи в трассовый медико-спасательный пункт поступил вызов о том, что ухудшилось состояние здоровья одного из пассажиров автомашины, которая следовала из Алматы в Караганду", - говорится в сообщении.

По прибытии на место медицинские работники бригады экстренного реагирования поставили мужчине 1981 года рождения диагноз "острый панкреатит", который проявился после употребления двух банок энергетического напитка.

Спасатели оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в больницу города Балхаша.

Служба медицины катастроф МЧС напомнила, что чрезмерное употребление энергетических напитков может негативно отразиться на здоровье человека.

Ранее в России врачи спасли 12-летнего мальчика, который поступил к ним в предынсультном состоянии. Накануне ребенок выпил две банки энергетика. Подробности читайте в материале.

Напомним, в Казахстане введен запрет на продажу энергетических напитков подросткам. Соответствующий закон подписал в июле Президент Касым-Жомарт Токаев.