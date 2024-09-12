Стало известно, когда в Казахстане появится интернет от Amazon

На данный момент, по информации ведомства, ведутся переговоры по условиям сотрудничества с Amazon Kuiper. Все условия планируется согласовать до конца 2024 года.

По предварительной информации представителей американской компании, запуск сервиса в Казахстане планируется к 2026 году.

В МЦРИАП заверили, что строительство наземной инфраструктуры будет осуществляться за счет собственных средств организации. При этом казахстанская сторона окажет содействие по получению необходимых разрешений в рамках действующего законодательства РК, в том числе по информационной безопасности.

Ожидается, что услуги будут доступны для всех казахстанцев. Стоимость же будет определена после запуска сервиса. Покрытие будет доступно в любой части страны.

Помимо Amazon Kuiper, ведутся переговоры с другими компаниями. В том числе в 2025 году планируется запуск услуг One Web (Великобритания). Starlink (США) уже реализует пилотный проект по обеспечению высокоскоростным интернетом сельских школ.

SpaceSail от Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd (Китай) планирует запуск с 2026 года.

Также к 2029 году планируется произвести плановое замещение казахстанского спутника KazSat 3 на новый, который будет ориентирован на применение современных технических решений.

Напомним, 5 сентября 2024 года на площадке Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации МЦРИАП и Amazon Kuiper Commercial Services LLC подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в области космических технологий и спутниковой связи.

Ранее LS сообщал, что на трассах Казахстана появится интернет.

Справка

Kuiper Systems LLC – дочернее подразделение компании Amazon, созданное в 2019 году для развития спутниковой группировки, предоставляющей широкополосное подключение к интернету.