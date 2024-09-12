Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

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В соответствии с указом Главы государства 6 октября состоится республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Порядок его подготовки и проведения детально регламентирован конституционными законами "О республиканском референдуме" и "О выборах в Республике Казахстан". В частности, опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, должен проводиться в период его подготовки и проведения в соответствии с законодательством требованиями.

"Опрос вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Казахстана, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с приложением копий соответствующих документов. В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа. Опубликование результатов опросов общественного мнения в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования", - напомнили в надзорном ведомстве.

Также запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования. За нарушение данных требований установлена административная ответственность по статье 120 Кодекса об административных правонарушениях.

"Вместе с тем, с первых дней подготовки к референдуму органами прокуратуры отмечены факты нарушений требований указанных законодательных актов. На сегодня установлено восемь фактов незаконных опросов общественного мнения, связанных с республиканским референдумом. В шести случаях их провели физические лица, в двух – юридические лица, предварительно не уведомившие Центральную комиссию референдума", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным фактам четверо граждан и два юридических лица привлечены к административной ответственности: на них наложены штрафы. Остальные нарушители также будут наказаны.

"Обращаем внимание, что свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, граждане и общественные объединения вправе выразить в ходе агитации на собраниях, митингах, сходах граждан, в средствах массовой информации. Собрания и митинги должны быть организованы и проведены в рамках закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан". Несоблюдение требований к проведению мирных собраний влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях" - говорится в обращении.

Период агитации начался с 3 сентября и продлится по 4 октября (до 24:00). В предшествующий день и в день референдума, то есть 5 и 6 октября, агитация запрещена.

В Генпрокуратуре напомнили, что все агитационные печатные материалы должны содержать сведения о выпустившей их организации, месте печатания и тираже, ответственных за выпуск лицах. Распространение анонимных агитационных материалов запрещено.

Не допускается вывешивание агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования.

Их несоблюдение влечет ответственность по статьям 102, 113 и 124 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, соответственно.

Также под запретом агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.

За данное деяние виновное лицо подлежит уже уголовной ответственности по статьям 174 (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и 179 (пропаганда или публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти, подрыву безопасности государства либо насильственному изменению конституционного строя РК) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В соответствии с Конституцией (ст.83) органы прокуратуры будут обеспечивать надзор за соблюдением законности на всех стадиях проведения референдума.

С учетом изложенного, Генеральная прокуратура призывает граждан, общественные организации и средства массовой информации в ходе подготовки и проведения республиканского референдума строго соблюдать действующее законодательство.