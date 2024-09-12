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12.09.2024, 12:20

Новая петиция: казахстанцы просят изменить призывной возраст

Новости Казахстана 0 1 018

Казахстанцы призывают повысить призывной возраст на срочную воинскую службу. Соответствующая петиция появилась на официальном портале ePetition.kz, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Группа граждан выступила с инициативой пересмотра возраста призыва на срочную воинскую службу, предложив увеличить его с 18 до 20 лет. В петиции в адрес Министерства обороны авторы приводят несколько весомых аргументов, подчеркивающих необходимость таких изменений.

Основной акцент в обращении делается на психологическую и физическую зрелость. По мнению авторов петиции, к 20 годам молодые люди приобретают большую устойчивость, что делает их более подготовленными к военной службе. В то время как 18-летние призывники могут испытывать трудности с выполнением серьезных задач по защите Родины.

Кроме того, инициативная группа подчеркивает, что многие молодые люди в 18 лет продолжают получать среднеспециальное образование. Призыв на службу в этот период может нарушить образовательный процесс, что негативно отразится на их будущем карьерном росте и профессиональном развитии.

Одним из ключевых аргументов также является снижение уровня дезертирства и правонарушений среди военнослужащих.

"Увеличение призывного возраста позволит сократить количество случаев дезертирства и других правонарушений в армии, так как более зрелые люди обычно обладают большей ответственностью и самодисциплиной", - пишут авторы петиции.

Авторы также ссылаются на опыт других стран, таких как Швеция, Германия, Швейцария и Австрия, где возраст призыва начинается с 19-20 лет. Это, по их мнению, позволяет лучше подготовить призывников как физически, так и морально, что в свою очередь повышает боеспособность армии.

Подписанты петиции уверены, что повышение призывного возраста до 20 лет приведет к улучшению военной службы, защитит интересы молодежи и внесет позитивные изменения в оборонную систему страны.

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