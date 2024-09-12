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12.09.2024, 12:30

Торговлю человеческими органами выявили в Казахстане

Новости Казахстана 0 697

В Казахстане зарегистрировано 15 уголовных дел по фактам торговли человеческими органами. Об этом на брифинге СЦК сообщила заместитель начальника третьего управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Шынар Кошербаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам Кошербаевой, ежегодно в республике возбуждают до 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми. С начала года зарегистрировано 134 уголовных дела.

"Из них за торговлю органами - 15 уголовных дел, похищение человека с целью эксплуатации - два дела, за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации - три дела, за торговлю людьми - 15 дел, за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией - 12 дел, за торговлю несовершеннолетними - три дела, вовлечение в занятие проституцией - семь дел, притоносодержание и сводничество - 77 дел", - рассказала полицейский.

Она добавила, что за последние годы подразделения правоохранительных органов пресекли несколько каналов вывоза граждан Казахстана за рубеж. Одним из последних таких фактов был вывоз казахстанцев в Бахрейн.

Также выявляются административные правонарушения, которые способствуют преступлениям, связанным с торговлей людьми. К примеру, зарегистрировано 649 административных правонарушений за предоставление помещений для занятия проституцией и сводничество. Наложены штрафы на общую сумму 155 миллионов тенге.

Отметим, что за торговлю людьми в Казахстане предусмотрено лишением свободы на срок от 4 до 15 лет. За торговлю органами также предусмотрено лишение свободы.

Напомним, 5 сентября в Казахстане вступил в силу закон "О противодействии торговле людьми", в рамках которого в Уголовный кодекс вводится новая категория преступлений - преступления, связанные с торговлей людьми, а также внедряется новое понятие - "иные услуги сексуального характера". Подробнее можно прочитать в материале.

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