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12.09.2024, 14:35

Несколько казахстанских школьников станут миллионерами

Новости Казахстана 0 2 002

По 5,5 млн тенге получат казахстанские школьники за победу на всемирных олимпиадах, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Как рассказали в Минпросвещения 12 сентября, денежные премии получат 26 школьников, завоевавших призовые места на топ-7 престижных олимпиадах. Общая сумма вознаграждения превысит 77,5 млн тенге.

"По итогам 2023-2024 учебного года копилка сборной нашей страны пополнилась двумя золотыми, 12 серебряными, 12 бронзовыми медалями, одной грамотой, завоеванными на самых престижных всемирных предметных олимпиадах. В их состав входят IMO (математика), IPhO (физика), IBO (биология), IChO (химия), IOL (лингвистика), IGeO (география) и IOI (информатика)", – сообщили в министерстве.

Для поддержки талантливых учеников с 2022 года в Казахстане по поручению главы государства за призовое место на международных олимпиадах школьники и подготовившие их педагоги получают единовременное вознаграждение от государства: за "золото" – 1500 МРП (5 538 000 тенге), "серебро" – 1000 МРП (3 692 000 тенге) и "бронзу" – 500 МРП (1 846 000 тенге). Педагогу, подготовившему обладателя золотой медали, – в 26,5- кратном размере базового должностного оклада, серебряной – в 17,5-кратном размере БДО, бронзовой – в 8,5-кратном размере БДО.

"Кроме того, победители международных олимпиад также являются обладателями образовательных грантов для поступления в любой казахстанский вуз. Общая сумма вознаграждения превысит 77,5 млн тенге", – отметили в ведомстве.

В прошлом году единовременные вознаграждения получили 23 школьника на сумму 65,6 млн тенге и 20 педагогов на общую сумму 71,4 млн тенге. Всего из 1218 казахстанских школьников, принявших участие в 12 крупных международных соревнованиях, 603 стали обладателями медалей. То есть каждый второй участник от нашей страны завоевал призовое место.

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