Европейский клуб предложил за футболиста сборной Казахстана 105 миллионов тенге

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По сообщениям ЖаркOFF, 24-летний хавбек получил предложение перейти в клуб высшего дивизиона Словакии "ДАК-1904", однако нынешний клуб футболиста "Тобол" не устроила сумма, предлагаемая за Чеснокова, - около 200 тысяч евро (в тенге примерно 105 миллионов). Клуб, выставивший предложение, является серебряным призером местной Суперлиги и регулярно принимает участие в еврокубках.

В 2018 году Ислам Чесноков присоединился к молодежной команде клуба "Алтай М". В сезоне 2020 года он перешел в основную команду и дебютировал 15 сентября 2020 года в матче против "Турана", выйдя на поле на 63-й минуте. Свой первый гол за клуб он забил в следующем матче 21 сентября 2020 года против "Мактаарала".

В апреле 2021 года футболист подписал контракт с белорусским клубом "Белшина", где провел один сезон. За это время он сыграл 59 матчей и отметился 10 голами.

В 2023 году он присоединился к казахстанскому клубу "Тобол", за который выступает по сей день. Несмотря на то что Ислам провел в костанайской команде меньше времени, он смог забить большее число мячей в своей клубной карьере - 16.