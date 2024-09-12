Депутат Бапи предрекает войну в 2030 году в Казахстане

«В условиях дефицита бюджета, учитывая геополитические риски, вот вы показали расходы на оборону, если сравнивать с тем, что происходит в Украине, выделенные средства очень маленькие. Минобороны, вы же отвечаете за безопасность. В 2030 году состоится война – есть такой риск. Такие прогнозы есть даже в оборонном ведомстве. Без учета мировых экспертных мнений. В такой ситуации о,44 процента к ВВП – о чем это говорит? Откуда эти расчеты? Мы будем поднимать эти вопросы», - озвучил депутат.

Бапи попросил сказать, сколько процентов к ВВП составляет расходы на оборону.

Вице-министр финансов Казахстана Абзал Бейсенбекулы сообщил, что расходы на оборону составляют 1,8%.

«Если вы посмотрите план на 2024 год – это 565 млрд, а в 2025 году – уже 666 млрд. То есть рост расходов на лицо», - заявил он.

В свою очередь, замминистра обороны Аскер Бейсенов отметил, что на 2025 год бюджет Минобороны составляет 0,44% от ВВП, гособоронзаказ – 0,24%, итого 0,68% к ВВП.