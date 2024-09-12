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12.09.2024, 18:22

Доходы казахстанцев не превышают 110 тыс тенге в месяц

Новости Казахстана 0 1 637

Один житель Казахстана получает в месяц не больше 110 тыс. тенге, а расходы составляют 94 тыс. тенге, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Во II квартале этого года большая часть денег в бюджет жителей поступала от трудовой деятельности – 248,8 тыс. тенге. Также казахстанцы получали пенсии, пособия, материальную помощь и т.д.

В целом за квартал сумма доходов на одного человека составляла 330,3 тыс. тенге, или 110,1 тыс. тенге в месяц, сообщает Бюро нацстатистики.

Между тем расходы на казахстанца составили в среднем по стране 282,3 тыс. тенге в квартал, или 94,1 тыс. тенге в месяц.

Больше половины квартальных трат уходило на продукты питания – 145,7 тыс. тенге. Покупка мяса обходилась в 43,8 тыс. тенге, хлебопродуктов и круп – в 20,1 тыс. тенге, молочных продуктов – в 14,9 тыс. тенге.

На непродовольственные товары за три месяца один житель страны тратит в среднем 59,6 тыс. тенге. Большая часть уходит на одежду и обувь – 17,3 тыс. тенге, мебель и бытовую технику – 12,1 тыс. тенге, медикаменты – 4 тыс. тенге.

На платные услуги казахстанцы расходовали 50,8 тыс. тенге в квартал, из которых 14 тыс. тенге уходило на комуслуги, 9,1 тыс. тенге – на связь (мобильную и интернет), а 7,1 тыс. тенге – на транспорт.

Чтобы погасить кредиты и долги, один человек тратил в среднем 19,4 тыс. тенге в квартал.  

При этом у жителей области Ұлытау на эту категорию расходов уходило 94,2 тыс. тенге, Карагандинской области – 43,7 тыс. тенге, Астаны – 41,1 тыс. тенге. Это самые высокие показатели по Казахстану.

А вот меньше всего на кредиты тратили в Мангистауской области – 1 тыс. тенге, Шымкенте – 5,5 тыс. тенге, в Туркестанской области – 7,1 тыс. тенге.

Помимо этого, казахстанцы оплачивали налоги – 459 тыс. тенге в квартал, алименты – 6,2 тыс. тенге.

Между тем цены на продукты продолжают стремительно расти. Так, за год помидоры подорожали на 29%, а огурцы – на 22,5%. Подробнее о том, как изменилась стоимость продуктов с прошлого года, можно узнать здесь.

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