Девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего немецкого миллиардера

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Алина Кузняткина переехала в Россию. Она отучилась на юриста-международника, жила между Петербургом и Москвой.

Алина и Хорст вместе уже пару лет. Детали их знакомства – тайна. По версии близких Алины, немец сам напросился «дружить» с девушкой, когда она училась в магистратуре в Вене, пишет «Комсомольская правда».

Пару месяцев назад они сыграли свадьбу, а потом она родила мужу дочку Марселину. Сам Эш в интервью таблоидам боготворит Алину и уверяет, что она из богатой семьи, поэтому ее не нужно дополнительно баловать или учить жизни «высшего общества».

Однако дальние родственники Кузняткиной рассказали редакции, что ее родители всего лишь владельцы скромного магазина одежды. Спустя неделю после выхода публикации о свадьбе Золушки корреспондентам «КП» написал аноним, представившись подругой семьи. Журналисты проверил этот контакт по базам данным, имеющимся в Сети, и убедился, что человек действительно имеет прямое отношение к семье Алины.