С 1993 года Казахстан привлек 441 миллиард долларов инвестиций – МИД

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко провел пресс-брифинг для иностранных журналистов в Астане, сообщает Zakon.kz.

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В частности представитель МИД прокомментировал выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на торжественной церемонии открытия Всемирных игр кочевников 8 сентября. Глава государства тогда подчеркнул, что кочевники "рождены смелыми" (цитата: "тумысынан қайсар"), имея в виду присущую казахскому народу способность противостоять сложным обстоятельствам с силой и стойкостью.

Как пишет The Astana Times, Василенко заявил, что это утверждение нашло глубокий отклик и лежит в основе подхода Казахстана как к усилиям по государственному строительству, так и к современным международным вызовам.

Заместитель министра отметил значимость Всемирных игр кочевников в столице Казахстана. В этом мероприятии принимают участие более 2500 спортсменов из 89 стран.

"Это уникальное спортивное соревнование демонстрирует яркую культуру мировой цивилизации кочевников, которую мы стремимся сохранить. Как отметил на церемонии открытия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: "казахи − кочевники по менталитету, рожденные смелыми и мужественные по природе", – сказал Василенко.

Затем, он рассказал о роли Казахстана как хранителя древних традиций и моста между народами в современности, подчеркнув смелые и дальновидные внешнеполитические подходы страны.

Когда Василенко попросили подробнее рассказать о том, что значит "родиться смелыми" (или, как говорят по-казахски, "тумысынан қайсар"), он рассказал о глубоко укоренившихся смелости и стойкости, присущих казахскому народу, связав это также с достижениями страны за последние 30 лет независимости.

"Для кочевников это очень важно и характерно. Это у нас в крови. Если сказать нам, казахам, что мы – смелые, мы становимся на голову выше, наши плечи расправляются, мы вдыхаем полной грудью и шагаем вперед навстречу вызовам. Такой менталитет в духе "могу-делаю" был и есть движущей силой развития нашей страны на протяжении последних 30 лет", – сказал он.

Он упомянул смелость предков казахов, которые боролись за свои земли и, благодаря упорству в сочетании с дипломатией и изобретательностью, сохранили их для будущих поколений.

"Опираясь на это наследие, Казахстан продолжает строить страну, которая не только ценит мир внутри ее границ, но и стремится продвигать мир и сотрудничество на глобальной арене. Казахстан поддерживает глобальное сотрудничество через "смелые инициативы", такие как Съезд лидеров мировых и традиционных религий и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)", – сказал дипломат.

Также Василенко отметил эволюцию СВМДА, которое в настоящее время включает 28 стран-членов и находится в процессе превращения в полноценную организацию, работающую на благо мира и сотрудничества во всем обширном регионе.

Кроме того, замминистра объяснил растущую глобальную активность Казахстана его эффективной внешней политикой, которая основана на "принципах мира, сбалансированной, прагматичной и смелой дальновидной дипломатии".

"Казахстан твердо убежден, что сотрудничество и диалог являются ключом к глобальному процветанию. Этот подход находит отражение в наших усилиях по развитию конструктивных отношений со всеми основными мировыми игроками, включая как восточных, так и западных партнеров. Он также подчеркнул динамичную роль Казахстана в мировой экономике, поскольку мы стремимся сотрудничать с иностранными инвесторами и инноваторами, дабы использовать новые смелые возможности для устойчивого развития и общего прогресса", – сказал Василенко.

По его словам, расширяющееся сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом, особенно в таких областях, как энергетика и критическое сырье.

Что касается энергетики, то Казахстан является крупным производителем традиционных источников энергии, таких как нефть и уран.

"Основное − это традиционная энергетика, то есть нефть и газ, но, прежде всего, нефть, а также уран. Есть планы по расширению поставок урана в ЕС, не только во Францию, но и в Словакию и Чехию, которые также используют атомную энергию", – сказал дипломат.

Затем он отметил усилия Казахстана по диверсификации в области зеленой энергетики, упомянув крупномасштабный проект по производству зеленого водорода под руководством немецкой компании. Это проект стоимостью 50 млрд евро (55 млрд долларов США), реализуемый компанией Svevind, который, как сказал Р. Василенко, предусматривает строительство солнечных и ветряных электростанций суммарной мощностью 30 гигаватт электроэнергии.

"Главным образом, проект нацелен на производство зеленого водорода объемом до двух миллионов тонн в год, который будет экспортироваться в основном в Европу, начиная с 2032 года. Казахстан уже разведал и добывает 18 из 34 критических видов сырья, определенных таковыми Европейским союзом. Казахстан также присоединился к Форуму партнерства по безопасности минеральных ресурсов", – добавил он.

Казахстанский дипломат выразил оптимизм по поводу того, что сотрудничество в этой области будет развиваться и дальше.

Он упомянул о расширении связей с Германией, отметив коммерческие контракты, подписанные между немецкой компанией HMS Bergbau и казахстанской компанией во время визита президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан в июне 2023 года. Эти контракты направлены на разведку литиевых месторождений Казахстана.

Это сотрудничество будет продолжаться и расширяться, поскольку на следующей неделе Астану посетит канцлер Германии Олаф Шольц в сопровождении крупной делегации лидеров бизнеса.

Прямые иностранные инвестиции растут

Казахский чиновник подчеркнул, что еще одним признаком эффективности усилий Казахстана по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является его стабильный прогресс в создании благоприятного инвестиционного климата.

"С 1993 года Казахстан привлек в общей сложности 441 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций. В десятку крупнейших инвесторов страны с 2005 года входят Нидерланды, США, Швейцария, Китай, Россия, Франция, Великобритания, Бельгия, Республика Корея и Япония", – сказал он.

Он отметил, что в 2023 году валовой приток ПИИ в Казахстан достиг $23,4 млрд, а в первом квартале 2024 года этот показатель составил $5,7 млрд.

"На этой неделе международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги эмитента Казахстана в национальной и иностранной валюте до уровня Baa1, что является самым высоким рейтингом, который Moody's когда-либо присваивало Казахстану", – сказал Василенко, объяснив это достижение проводимыми в стране реформами, направленными на повышение прозрачности, ответственного управления и антикоррупционных мер.

Срединный коридор

Отвечая на вопрос о потенциале Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), Р. Василенко подчеркнул важность регионального транспортного сообщения для преодоления географического недостатка, заключающегося в отсутствии выхода к морю.

Он рассказал о том, как Казахстан и его региональные партнеры работают над тем, чтобы превратить это в преимущество, способствуя развитию торговых маршрутов с севера на юг, а также с востока на запад, чтобы вновь соединить Центральную Азию с Европой.

"Именно поэтому мы стараемся работать с такими партнерами, как Европейский союз, Китай и другие, чтобы развивать связи с севера на юг и с востока на запад", – сказал Василенко.

Дипломат подчеркнул, что ТМТМ, также известный как "Срединный коридор", является важнейшим маршрутом, связывающим Китай с Европой через Центральную Азию и Южный Кавказ.

С момента обретения Казахстаном независимости в 1991 году, страна сосредоточилась на развитии этих связей, особенно через Каспийское море и Южный Кавказ.

Однако, Василенко признал, что прогресс был "скромным" до 2022 года, когда геополитические сдвиги вновь привлекли внимание мировой общественности к стратегическому значению Центральной Азии.

"В 2022 году Запад заново открыл, уже с большим для себя пониманием важности Центральной Азии и Казахстана не только по геополитическим, но и по экономическим причинам, как источника традиционных и нетрадиционных энергоресурсов, таких как зеленый водород, и как источника критического сырья, необходимого для двойного перехода, который Запад пытается осуществить, имея в виду зеленый и цифровой переход", – сказал Василенко.

Мультимодальная компания Middle Corridor Multimodal Ltd., совместное предприятие государственных железнодорожных компаний Казахстана, Азербайджана и Грузии, призвана оптимизировать услуги компаний перевозчиков и предложить более эффективные транспортные решения.

Василенко отметил, что за последние два года объем грузов, перевозимых по Срединному коридору, увеличился в три раза.

"Если в 2021 году объем перевозок по Срединному коридору составлял 860 тыс. тонн, то в 2022 году − 1,7 млн тонн. В 2023 году этот объем составил 2,7 млн тонн. (...) На этом рост не останавливается. За первые шесть месяцев этого года уже перевезено 2,6 млн тонн, и мы ожидаем, что к концу года достигнет 4,2 млн тонн", – сказал Василенко, подчеркнув, что Казахстан и его партнеры намерены к 2030 году ежегодно перевозить по этому маршруту до 10 млн тонн.

Он также отметил взаимодополняющий характер таких инициатив, как "Один пояс – один путь" Китая и "Глобальные ворота" Европейского союза.

"Для нас не существует противоречий. Все эти грандиозные идеи, (если смотреть из Астаны) можно сказать, "движутся" в одном направлении с целью преодолеть проблему отсутствия выхода к морю и воссоединить Китай и Европу", – сказал Василенко, добавив, что Казахстан рассчитывает на более быстрые действия со стороны европейских финансовых институтов, чтобы обеспечить необходимые темпы развития инфраструктурных проектов в регионе.