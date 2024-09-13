“Поймал“ штраф из-за поврежденного дорожного знака: что делать водителям

Ситуация, когда дорожный знак закрыт листвой или поврежден, может создать серьезные проблемы на дороге. Что делать, если вы столкнулись с такой проблемой, передает Tengri Auto .

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Куда обращаться, если увидел сломанный светофор или заросший листвой знак?

Как сообщили в ДВД, первое, что нужно сделать, - сообщить о неисправностях на канал 102 или через одноименное мобильное приложение. Также возможно обратиться в ближайший отдел полиции, где сотрудники дежурной части передадут информацию соответствующим службам. В таких ситуациях специалисты административной полиции и дорожные инспекторы проводят обследование и выдают предписание на устранение проблемы.

Но что делать, если из-за невидимого знака вы нарушили правила, а затем получили штраф с камеры?

В такой ситуации водителям рекомендуется собрать доказательства, такие как видеозапись с регистратора, чтобы подтвердить факт отсутствия видимости знака. Это позволит оспорить нарушение в законном порядке. Если жалоба будет обоснована, штраф аннулируют, а виновные в неисправности дорожных знаков лица будут привлечены к ответственности.