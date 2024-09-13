Травматолог заплатит государству 9 миллионов тенге: названа причина

Суд вынес наказание врачам и чиновникам, требовавшим взятки за продление инвалидности в Талдыкоргане, передает Liter.kz.
По данным телеканала “Алматы”, среди осуждённых оказался экс-глава отдела медико-социальной экспертизы департамента труда по области Жетысу, который получил штраф в размере 8,7 млн тенге. Кроме того, виновными признаны 3 врача и 5 человек, которые давали взятки.
Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние обвиняемых и помощь в расследовании дела, а также наличие у некоторых из них малолетних детей. В то же время суд учёл, что руководитель нарушил присягу, что усугубило его вину. В случае уклонения от уплаты суммы штрафа, неоплаченная часть заменяется на наказание в виде лишения свободы.
“Приговором суда бывший руководитель отдела оштрафован на 8,7 миллионов тенге; травматолог на 9 миллионов тенге; психиатр и врачи УЗИ оштрафованы на 300 тысяч тенге и 700 тысяч тенге; пять человек оштрафованы от 450 тысяч до 1,5 миллиона тенге”, - сообщил официальный представитель Жетысуского областного суда Нурсултан Орынбасаров.
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