Травматолог заплатит государству 9 миллионов тенге: названа причина

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По данным телеканала “Алматы”, среди осуждённых оказался экс-глава отдела медико-социальной экспертизы департамента труда по области Жетысу, который получил штраф в размере 8,7 млн тенге. Кроме того, виновными признаны 3 врача и 5 человек, которые давали взятки.

Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние обвиняемых и помощь в расследовании дела, а также наличие у некоторых из них малолетних детей. В то же время суд учёл, что руководитель нарушил присягу, что усугубило его вину. В случае уклонения от уплаты суммы штрафа, неоплаченная часть заменяется на наказание в виде лишения свободы.