Демонстративно ушли: кыргызы остались недовольны победой казахов

Действие происходило на V Всмемирных играх кочевников.В первом тайме команда Кыргызстана вышла вперед со счетом 3:1. Во втором тайме счет сравнялся до 4:4. После этого спортсменам предоставили дополнительные 10 минут на «золотой гол». Решающий гол забил казахстанский кокпарист. Напряженная схватка завершилась со счетом 5:4 в пользу Казахстана, благодаря чему сборная завоевала золотую медаль V Всемирных игр кочевников.

После вручения медалей кыргызские спортсмены сняли их и демонстративно покинули пьедестал. В Кокпаре сборная Казахстана обыграла их на один балл. Видимо, наши соседи остались недовольны подобным исходом игры. Комментаторы поспешили оставить свое мнение под видео.

«В таком случае надо было отказаться и от призовых денег,а так получилось просто неуважение к гимну Казахстана!Братья это спорт,поступок недостойный!», «После того как счет матча стал 3:1, игрок казахстанской сборной Улан Байтореев дважды ударил камчой игрока команды Кыргызстана Кубанычбека Султан уулу. Затем произошла потасовка между игроками», «Пару раз выступал в Киргизии на соревнованиях и всегда они засуживали в нахалку, но я так с медалью не поступал, просто перестал ездить к ним))», «а от призовых денег тоже отказались? Нет? ну тогда это игра на публику! мы гостей всегда уважаем, но надо и хозяев дома тоже уважать!», «проигрывать нужно достойно,их уход это реально не уважение, кем они себя возомнили?», – написали пользователи соцсети.

Напомню, Всемирные игры кочевников: Казахстан взял золото по кокпару. Сегодня состоялся финал игр по кокпару, в котором сборная Казахстана победила сборную Кыргызстана со счетом 5:4 и завоевала золотую медаль.