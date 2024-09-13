Казахстанца, подозреваемого в разжигании религиозной розни, вернули из России

Из России вернули казахстанца, разыскиваемого за разжигание религиозной розни. Об этом стало известно 13 сентября 2024 года из заявления пресс-службы Генеральной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

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В рассылаемом сообщении отмечено, что в период с 2016 по 2017 годы в Алматы подозреваемый неоднократно, в группе лиц по предварительному сговору совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни, оскорбление религиозных чувств граждан, пропаганду исключительности, превосходства и неполноценности граждан по признаку их отношения к религии.

"Соучастники этого преступления уже осуждены к различным видам наказания, а сам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск. После этого, в 2017 году злоумышленник совершил разбой в Москве, за что был осужден российским судом".Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Далее сказано, что после отбытия наказания в России указанное лицо возвращено в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет".Пресс-служба Генеральной прокуратуры