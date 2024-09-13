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13.09.2024, 09:36

Казахстанцы атаковали аккаунт ФК "Челси": клуб опубликовал фото заснеженного Алматы

Новости Казахстана 0 306

Футбольные болельщики из Казахстана оставляют сотни комментариев под постом ФК "Челси" о грядущем визите в Алматы, передает NUR.KZ. Некоторым не понравилась выбранная для публикации фотография.

Трофей победителю Лиги конференций. Фото: Claudio Lavenia - UEFA/UEFA via Getty Images
Трофей победителю Лиги конференций. Фото: Claudio Lavenia - UEFA/UEFA via Getty Images
На официальной странице ФК "Челси" в Instagram опубликовали пост-анонс о предстоящем матче с казахстанским клубом "Астана". Для поста была использована фотография заснеженного Алматы, снятого с высоты птичьего полета.

В посте указано, что средняя температура в декабре, когда и пройдет матч, составляет -3 градуса, а расстояние от Астаны до Алматы составляет 1243 км. Указано и расстояние от стадиона "Стэмфорд бридж" до Алматы - более 5600 км.

Пост начали массово комментировать казахстанские поклонники футбола. Некоторые казахстанцы раскритиковали фотографию, которая была использована для публикации.

"Не могли поставить нормальное фото? Сказали бы, мы бы прислали", "Можно было хотя бы опубликовать фото стадиона", "Не самый лучший выбор фото от админа. Алматы зимой очень красив", "Хотя бы Кок-Тобе бы закинули", - пишут некоторые комментаторы.

Другие пользователи иронизируют над предстоящими погодными условиями или просто устраивают перекличку по городам Казахстана.

"Тут одни казахи комментят, да?", "Казахи, где вы?", "Костанайские есть?", "Ой, ребята, холодно будет", "-3 зимой в Алматы? Как бы не было все -15", "Сколько людей приедет? Буду ждать на ГАЗели", - написали другие жители страны.

Также многие комментаторы признались, что являются поклонниками клуба и с нетерпением ждут матча в Казахстане.

Напомним, в конце августа футбольный клуб "Астана" узнал соперников по основному этапу Лиги конференций УЕФА. Жеребьевка прошла в Монако.

"Астана" была распределена в третью корзину. По результатам жеребьевки казахстанская команда получила следующих соперников:

  • "Челси" (Лондон, Англия) - дома;
  • "АПОЭЛ" (Никосия, Кипр) - на выезде;
  • "Витория" (Гимарайнш, Португалия) - дома;
  • "Нью-Сейнтс" (Освестри, Уэльс) - на выезде;
  • "ТСЦ" (Бачка-Топола, Сербия) - дома;
  • "Пафос" (Кипр) - на выезде.

Позже стало известно, что "Астана" будет проводить все домашние игры в рамках еврокубкового сезона на Центральном стадионе в Алматы. "Астана Арена", на которой выступает команда, на данный момент находится на реконструкции.

Накануне в пресс-службе клуба сообщили, что место проведения матча Лиги конференций УЕФА между "Астаной" и английским "Челси" (Лондон) может измениться только при форс-мажоре.

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