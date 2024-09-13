Аудиторские проверки начались в “КазМунайГазе“ и “Байтереке“

Высшая аудиторская палата сообщила о начале аудита эффективности использования активов АО "НК "КазМунайГаз", передает Tengrinews.kz.
"Высшая аудиторская палата начала аудит эффективности использования активов АО "НК "КазМунайГаз" и его отдельных дочерних организаций", - говорится в сообщении.
Сообщается, что наряду с этим стартовал аудит эффективности управления долгом в АО "НУХ "Байтерек" и его "дочках":
Напомним: в конце августа председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о проверках в Назарбаев Университете и нацкомпании "КазМунайГаз". Тогда сообщалось, что проверки запланированы на второе полугодие. Также они затронут судебную систему, отдельные направления в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и строительстве.
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