Тело военнослужащего нашли в Алматы

«По данному факту Южным региональным Военно-следственным управлением начато досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК- «Доведение до самоубийства, склонение к совершению или содействие совершению самоубийства», – сообщили в МВД РК.

По данным Telegram-канала «Письма президенту», тело 44-летнего сержанта было обнаружено в Турксибском районе Алматы на территории Военного института сухопутных войск.

Напомним, 7 сентября в Актау командир взвода одной воинских частей МО РК произвел выстрел рядового Марата Баркулова. В результате ранения солдат умер по пути в больницу. Западное региональное военно-следственное управление начало досудебное расследование по факту умышленного убийства.