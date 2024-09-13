“Смерть и налоги - неизбежный процесс“: в Минфине обратились к казахстанцам

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На брифинге в Сенате Биржанова спросили, хватит ли в бюджете Казахстана средств для увеличения расходов на оборонный блок. Вице-министр ответил, что Казахстан способен покрыть базовые потребности, в число которых входит обеспечение безопасности.

"Много вопросов было, мои коллеги комментарии давали, но в любом случае первостепенные базовые потребности, базовая необходимость обороноспособности будут обеспечены. В любом случае есть параметры по каждому уполномоченному органу, по администраторам. Это будет доводиться, то есть довольствие солдат, обеспечение по нормам потребностей, военной техникой, условно, проведение учений. Это все закладывается в бюджете, соответствующие нормы есть", - добавил Ержан Биржанов.

Он подчеркнул, что все обязательства, которые государство должно выполнить, оно выполнит, независимо от сумм, которые в дальнейшем потребуются.

Кроме этого, Биржанов напомнил о необходимости платить налоги: тогда и средств, по его мнению, будет хватать.

"Мы принимаем Налоговый кодекс, в рамках которого есть резерв. Кроме этого, в текущем году у нас был принят закон, обновлен закон о транспортном ценообразовании, есть другие инструментарии, валютный контроль, цифровизация, которая на сегодня семимильными шагами идет, тоже показывает, обнажает все недочеты, недоплаты наших представителей бизнеса. В любом случае от налогов никто не убежит. Смерть и налоги - это неизбежный процесс, поэтому я через вас прошу, чтобы вы доводили информацию: налоги надо платить", - обратился к журналистам Ержан Биржанов.

Депутата Сената Андрея Лукина также спросили о финансировании оборонного блока в Казахстане. Он ответил, что введение льгот для военнослужащих потребует выделения средств из республиканского бюджета.

"Это же, конечно, будет уже соответствующая нагрузка на бюджет. Но это делать необходимо, для того чтобы в нынешней геополитической ситуации увеличивать финансирование Вооруженных сил", - добавил Лукин.

Напомним, накануне депутат Мажилиса Ермурат Бапи выразил недовольство размером бюджетных средств, выделяемых Министерству обороны.

Как сообщили в Министерстве финансов, на оборону в проекте трехлетнего бюджета предусмотрено 1,8 процента от ВВП. Депутат счел эти средства недостаточными.