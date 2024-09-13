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13.09.2024, 13:42

Всеобщее декларирование: к кому возникнут вопросы у налоговой

Новости Казахстана 0 1 092

Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, в каком случае у налоговиков могут возникнуть вопросы к казахстанцам, сдающим декларацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По словам чиновника, казахстанцев, которые честно указали в 250.00 форме всю информацию о доходах, проверять не будут.

"Специальная норма есть, что мы не проверяем первичные данные. То есть, если налогоплательщик - представитель бизнеса, физическое лицо - открыто указали какое-либо N-ное количество денег, мы к ним с проверкой в любом случае не придем. Это закреплено в законе. Второе: даже если он указал эти данные, они не подлежат разглашению, так как являются закрытой информацией и охраняются. То есть обеспечивается полностью информационная безопасность. По какому-либо запросу других госорганов такие данные не передаются", - рассказал Биржанов в кулуарах Сената.

Проверочные мероприятия, по его словам, будут проводить уже после предоставления отчетности.

"То есть сейчас он 250.00 форму сдает, он показал, что у него есть "на входе". Если после данного периода у человека появляются какие-то активы, которые не подтверждены входящей декларацией, то есть у него в декларации, например, 100 тысяч долларов, но он потом покупает за миллионы долларов какое-то имущество, но официально заработную плату не получает, к нему, естественно, будут вопросы. Где он эти деньги взял? Где он заработал? Может, он скрыл налоги, может, какая-то преступная деятельность. Вот эти вопросы будут задаваться. Такие люди будут попадать в поле зрения контроля", - добавил Биржанов.

Вице-министр призвал казахстанцев изначально открыто указывать все данные, заверив, что "за это никаких последствий нет".

"Но в последующем, если на вас будут оформлять имущество или автотранспорт, которые не подтверждены, фискальные органы будут задавать вопросы (...) Дело не только в мобильных переводах, наличных деньгах либо банковской карте: мы еще сверяемся с уполномоченными органами. Когда у физического лица или представителя бизнеса, например, активов не было, в течение года, например, в 2026 или 2027 году он приобрел какой-то дорогостоящий актив, но по декларации о доходах у него таких оборотов нет. То есть кто-либо ему деньги не перечислял, он каких-либо действий не совершал, здесь срабатывает камеральный контроль", - пояснил чиновник.

Биржанов добавил, что в таком случае казахстанцам будет присылать уведомление с требованием указать все имущество и заплатить налоги.

Кто должен сдать декларацию?

В Казахстане продолжается всеобщее декларирование. Его цель - борьба с коррупцией, расширение налоговой базы и увеличение бюджетных поступлений.

Первый этап стартовал 1 января 2021 года: декларации начали сдавать лица, занимающие ответственную должность в госструктурах, и их супруги.

На втором этапе - с 1 января 2023 года - бюджетники, госслужащие и работники квазигоскомпаний вместе с супругами.

Третий этап всеобщего декларирования начался 1 января 2024 года - в этом году очередь сдавать декларацию по форме 250 пришла для:

  • бизнесменов - руководителей, учредителей и участников юрлиц вместе с супругами;
  • ИП и их супругов;
  • требование распространяется также на бездействующие и приостановленные лица.

На последнем этапе - со следующего года - декларации сдадут все остальные казахстанцы.

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