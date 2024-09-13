Казахстанец получит компенсацию за 3 года без гражданства

Житель Тараза три года не мог доказать, что является гражданином Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В сентябре 2019 года мужчина получил отказ от ЦОН на его обращение о перерегистрации и замене удостоверения личности. ЦОН указал на отметку в базе МВД об утрате им гражданства Казахстана "в связи с принятием им российского".

"С 2019 года он неоднократно обращался в органы полиции с заявлением о том, что российское гражданство он не принимал. Таким образом, истец три года не мог доказать, что является гражданином Казахстана", - сообщили в суде.

В мае 2023 года, в ходе проверки, Министерство иностранных дел России установило, что истец не подавал запрос на получение российского гражданства, а в базах данных МВД РФ отсутствуют сведения о его гражданстве. На основании этого заключения и результатов служебного расследования департамент полиции аннулировал статус недействительности удостоверения личности истца.

"В Таразский горсуд он обратился с иском о взыскании с департамента полиции 3 миллионов тенге компенсации морального вреда. В суде представитель ответчика иск не признал, пояснив, что регистрация утраты гражданства истца произведена загранучреждением - управлением федеральной миграционной службы РФ. Отмечено и об отсутствии сведений об обращениях истца в полицию (в 2019-2020 годах) в связи с уничтожением административных зданий во время январских событий 2022 года. Вина ответчика в утрате истцом гражданства Республики Казахстана не установлена", - говорится в сообщении.

Суд установил, что ответчик несвоевременно рассмотрел обращения истца, а сотрудники полиции на протяжении более трех лет не предприняли необходимые меры для восстановления его конституционных прав. Это привело к тому, что истец долгое время находился без правового статуса, что причинило ему нравственные страдания.

В результате суд частично удовлетворил требования истца и постановил взыскать с департамента полиции 300 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение вступило в законную силу.