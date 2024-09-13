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13.09.2024, 15:33

В Казахстане появятся новые пошлины на покупки с зарубежных сайтов

Новости Казахстана 0 346

В Казахстане хотят ввести пошлины на покупки в зарубежных онлайн-магазинах. В министерстве национальной экономики рассказали LS подробности.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В ведомстве напомнили, что в прошлом году главы государств ЕАЭС подписали протокол о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе в части регулирования внешней электронной торговли.

"В настоящее время вышеуказанный документ проходит ратификацию", – говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что после вступления в силу вышеуказанного протокола декларированию будет подлежать весь объем товаров электронной торговли.

Согласно данному документу, продукция, приобретаемая физлицами из третьих стран на зарубежных интернет-площадках, выведена в отдельную категорию – "Товары электронной торговли".

Помимо этого, введен новый институт – оператор электронной торговли. В министерстве пояснили, что это юрлицо будет осуществлять все функции по сопровождению приобретаемой продукции.

"Декларировать товары будет данный институт либо само физлицо-получатель по выбору. Процесс будет осуществляться на основе сведений, имеющихся у почтового оператора, осуществляющего доставку, а также на основании документов (чеки, банковские платежи и т.д.)", – пояснили в МНЭ.

При этом сообщается, что на текущий момент приобретаемая на зарубежных интернет-площадках продукция также проходит таможенную очистку. В случае, если порог беспошлинного ввоза (200 евро и 31 кг) превышен, товар подлежит декларированию, а ставка совокупного таможенного платежа установлена в размере 15% от стоимости продукции.

На текущий момент на площадке Евразийской экономической комиссии обсуждаются следующие вопросы:

  • размер единой ставки;
  • возможность установления порога беспошлинного ввоза;
  • перечень категорий товаров, которые не относятся к продукции электронной торговли.
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