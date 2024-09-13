КНБ сделал заявление по инциденту на Играх кочевников в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Иллюстративное фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В ведомстве отметили, что 12 сентября 2024 года в СМИ и социальных сетях распространилась информация об оказанном на игрока сборной Кыргызстана по кокпару давлении со стороны сотрудника КНБ.

"Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники КНБ участие в обеспечении общественного порядка в ходе проведения пятых Всемирных игр кочевников не принимали. Рекомендуем доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ Казахстана.

Отметим: ранее сообщалось, что в финале турнира по кокпару на Всемирных играх кочевников встретились сборные Кыргызстана и Казахстана. За 6 минут до конца первого тайма при счете 1:3 в пользу сборной Кыргызстана на ипподроме случился конфликт. Чтобы разнять спортсменов, на песке появились представители полиции. Только спустя полчаса матч был продолжен и команды вернулись на поле.