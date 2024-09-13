«Казахом стать не так уж просто»: российский блогер мечтает о голубом паспорте (ВИДЕО)

Уже больше двух лет российский блогер Иван Червинский известный под псевдонимом Иванбек не может получить гражданство Казахстана, передает «Голос народа» .

Коллаж: Голос народа

С блогером Тимуром Асылхановым он поделился, что получение голубого паспорта дается ему с трудом.

«Гражданство Казахстана я пока не получил. У меня вид на жительство. Казахом стать не так уж и просто. Я уже пытаюсь больше 2 лет, но пока что безуспешно. Может я что-то делаю не так?», – задается вопросом Иванбек.

Отметим, что автор проекта «Алға Петербург» в 2023 году получил благодарность от президента Казахстана за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между двумя странами. Однако о паспорте блогер все еще мечтает

«Президент мне вручал награду «Достык» и письмо благодарности. Но может я что-то неправильно делаю», – говорит Иванбек.

Он пояснил, что мечтает получить гражданство Казахстана в ускоренном режиме.

«Есть особый порядок, что нужно несколько лет проживать на территории Казахстана или иметь жену казашку, но я уже женат. Вообще я могу 5 лет ждать, но у меня есть ограничения, из-за чего я некоторые вещи освещать не могу», – добавил он.

Кроме того, Иван Червинский отметил, что несмотря на сложности получения паспорта, он уже чувствует себя как среднестатистическим казахом.