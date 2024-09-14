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13.09.2024, 19:16

Скандал с программой переселения на север: в Минтруда сделали заявление

Новости Казахстана 0 337

Министерство труда и социальной защиты населения РК прокомментировало сообщение Генеральной прокуратуры о хищении миллиарда тенге на программе переселения, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Факты нарушений изначально были выявлены именно сотрудниками Минтруда в сентябре 2023 года, о чем были проинформированы представители местных исполнительных и надзорного органов. Кроме того, в целях недопущения подобных случаев в будущем в 2023 году Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) были внесены необходимые поправки в действующие нормативно-правовые акты (НПА)", - заявили в ведомстве.

По информации министерства, с 1 июля 2023 года для повышения привлекательности переезда в регионы, где не хватает рабочей силы, переселенцам начали выплачивать до 50 процентов от стоимости жилья на новом месте по сертификатам экономической мобильности.

В сентябре того же года министерство проанализировало данные по 486 сертификатам и направило в регионы расселения замечания по выявленным фактам покупки жилья по завышенным ценам, чтобы акиматы приняли меры.

19 октября того же года министерство повторно направило письмо о том, что нужно вести постоянный анализ реализации сертификатов, а также сверять стоимость приобретаемого жилья с рыночными ценами.

"С октября 2023 года МТСЗН проведена работа по внесению поправок в НПА, предусматривающих требования об обязательной оценке приобретаемого переселенцами жилья. Данные изменения вступили в силу 29 декабря 2023 года", - говорится в комментарии ведомства.

30 мая 2024 года Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы были дополнительно ужесточены в части приобретения и реализации жилья.

В министерстве просят учесть, что "законодательные инициативы, направленные на совершенствование мер добровольного переселения, разрабатываются с учетом практического опыта применения норм и выявленных проблем в процессе их реализации".

К настоящему моменту Минтруда разработало третий пакет поправок, направленных на дальнейшее совершенствование порядка выплат по сертификатам экономической мобильности.

Также с ноября 2023 года велась работа по техническому улучшению процессов услуг по адаптации и интеграции.

"Так, в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях с ноября 2023 года по март 2024 года проведен пилот по адаптации и интеграции прибывающих семей переселенцев и кандасов. Определены 25 видов услуг, необходимых для оказания прибывшим семьям в целях их качественной адаптации и интеграции. Через мобильное приложение FSM Expert был внедрен мониторинг по сопровождению семей кандасов и переселенцев. По итогам проведенного пилота МТСЗН в целях масштабирования его результатов был принят новый алгоритм по адаптации и интеграции кандасов", - сообщили в ведомстве.

А в автоматизированной информационной системе "Рынок труда" внедрен новый функционал с выгрузкой отчетности по переселенцам и кандасам, которые самовольно покидают регионы расселения и возвращаются в южные регионы.

В Минтруда отметили, что проделанная работа направлена на нивелирование коррупционных рисков с покупкой жилья. Однако, признали в ведомстве, проблемы сохраняются на стороне местных исполнительных органов.

В министерстве напомнили, что 22 февраля глава ведомства Светлана Жакупова была в Павлодарской области и там на совещании говорили о проблемах в реализации программы переселения, в том числе о сделках с завышенной стоимостью и сделках между родственниками. Это совещание проходило под председательством акима области Асаина Байханова, и в нем участвовали представители прокуратуры.

И как раз после этого прокуратура Павлодарской области начала проверки по программе переселения.

"Таким образом, Министерством труда и социальной защиты населения РК принимаются необходимые меры по исключению коррупционных рисков", - резюмируется в сообщении ведомства.

Напомним: накануне, 12 сентября, Генпрокуратура сообщила о многочисленных нарушениях в реализации программы переселения. По данным ведомства, похищен миллиард тенге.

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