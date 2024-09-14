Офицер Нацгвардии получил огнестрельное ранение

В Нацгвардии прокомментировали инцидент с ранением офицера на учебном полигоне, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Ранее в соцсети появилась информация о том, что командир роты в Жезказгане получил огнестрельное ранение в ногу. В пресс-службе Регионального командования "Орталық" Национальной гвардии проинформировали: офицер воинской части 6505 получил легкое ранение.

"12 сентября в рамках плана боевой подготовки на учебном полигоне с военнослужащими воинской части Национальной гвардии проводились учебные стрельбы. В результате нарушения мер безопасности офицер получил легкое касательное ранение ноги. На месте ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены", - ответили на запрос Tengrinews.kz в пресс-службе Регионального командования "Орталық" Нацгвардии.

По официальной информации, на данный момент причины и обстоятельства происшествия выясняются, проводится служебное расследование. Дополнительная информация, согласно статье 201 УПК, не подлежит разглашению в интересах следствия.

Смерть солдата в Мангистау: Минобороны сделало заявление

В Министерстве обороны ранее прокомментировали гибель солдата-срочника от пулевого ранения в Актау. Отметим: солдат-срочник получил смертельное ранение на полигоне в Мангистау. Он скончался по пути в больницу. По данным пресс-службы Актауского гарнизона, смерть наступила в результате нарушения правил обращения с оружием.

Отец погибшего срочника обратился к министру обороны. Подробности здесь.