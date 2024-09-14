Полиция Астаны прокомментировала смерть 14-летней школьницы

В Департаменте полиции Астаны официально прокомментировали инцидент со смертью 14-летней девочки, тело которой обнаружили недалеко от школы-гимназии № 5, передает Tengrinews.kz.
"10 сентября в дежурную часть управления полиции поступило сообщение об обнаружении тела несовершеннолетней девушки в заброшенном здании. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Произведен детальный осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, по предварительным данным - остановка сердца.
В рамках возбужденного уголовного дела проводятся всесторонние и объективные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование находится на особом контроле руководства ДП", - заявил начальник Управления полиции района Байконыр ДП Астаны Марат Абиров.
Напомним, 11 сентября тело 14-летней девочки нашли в заброшенном здании бывшего детского сада недалеко от школы-гимназии № 5 в Астане. Родители девочки заявили, что не верят в версию полиции, что у подростка остановилось сердце. По их словам, их дочь Аурелия никогда не жаловалась на здоровье и не имела пагубных привычек.
"Они говорят, что, по первым показаниям, якобы сердце. Нет, я не верю в это. Просто как обычно это делается: спустить на тормозах надо - и в архив", - заявил отец покойной девочки Спартак Александрюк.
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