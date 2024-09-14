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13.09.2024, 23:14

В Алматы бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом

Новости Казахстана 0 237

В микрорайоне Каменское плато, расположенном в Медеуском районе Алматы, 13 сентября произошло ЧП: бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Инцидент произошел, когда грузовик марки "Шакман" доставлял бетон на соседний участок для разгрузки.

В Алматы бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 23:04

Фото: Zakon.kz

Как стало известно, бетономешалка привезла около семи кубометров бетона, из которых два куба оставались в кузове, когда неожиданно автомобиль покатился вниз по склону.

В Алматы бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 23:04

Фото: Zakon.kz

Транспортное средство, стоявшее на ручном тормозе, внезапно потеряло устойчивость и начало движение по улице Кайнармет, несмотря на установленные под колеса камни для фиксации. На полном ходу автомобиль съехал со склона, свернул в сторону и, переворачиваясь, разрушил частный дом.

 

В Алматы бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 23:04

Фото: Zakon.kz

В результате столкновения строение было снесено практически полностью, включая фундамент. К счастью, в момент происшествия дом, который хозяева использовали как дачу, был пуст. Владелица дома сообщила, что семья планировала приехать на участок в этот день, однако из-за изменившихся обстоятельств визит был отложен. Предполагается, что это и спасло их жизни.

В Алматы бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 23:04

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и службы спасения города Алматы. Специалисты решают, как безопасно извлечь многотонную бетономешалку, в которой, помимо самого веса машины, остается еще и несколько тонн бетона.

В Алматы бетономешалка сорвалась со склона и снесла частный дом, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 23:04

Фото: Zakon.kz

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