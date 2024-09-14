Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор

Среди зрителей было много иностранных гостей, которые восхитились активностью столичных жителей и их осознанным отношением к своему городу. К уборке присоединились как активисты, волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и неравнодушные граждане, которые пришли на концерт, - сообщили в пресс-службе акимата.