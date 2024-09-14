В соцсетях появилась информация, что подозреваемый в убийстве домогался школьницы в Туркестанской области

В Туркестанской области убита женщина и ее несовершеннолетняя дочь. В социальных сетях распространилась информация о том, что подозреваемый в чудовищном преступлении работал преподавателем и домогался 16-летней школьницы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на otyrar.kz .

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Сообщается, что мать написала заявление и его уволили. После чего мужчина решил расправиться с семьей.

В рассылаемом сообщении, неизвестные также пишут, что девочка перед смертью была изнасилована. В полиции факт убийства подтвердили.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту убийства жительницы Туркестанской области и ее несовершеннолетней дочери. Подозреваемый задержан по «горячим следам» и водворен в ИВС. В настоящее время ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Полиция призывает граждан не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам, - рассказал заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Асылжан Калдарбеков.

В полиции рассказали, что факт изнасилования несовершеннолетней не подтвердился. В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство».

Также в управлении образования порталу заявили, что задержанный не работает в сфере образования.