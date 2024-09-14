Павлодарские школьники устроили поножовщину

В сообщении говорилось, что один из учеников школы нанес ножевые ранения двум учащимся.

По факту нанесения колотых ранений двум ученикам СОШ 21. Согласно предоставленной информации ЧП имело место 11.09.2024г. вблизи магазина «Эрзи», с 12.30 до 13.30 ч. Один из учеников 6 класса нанес колотые ранения складным ножом двум учащимся , которые никому ничего сразу не сказали, пошли домой, пропустив занятия в школе. Вечером того же дня обратились за медицинской помощью в областную детскую больницу, где им были наложены швы. 12.09.2024г. родители поставили в известность администрацию школы, которая согласно действующему Алгоритму оперативного реагирования на факты насилия, травли ( буллинга), кибербуллинга среди несовершеннолетних уведомила отдел образования и вызвала полицию. 13.09.2024г. было проведено внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя акима г.Павлодара Гладышевой С.А.,где были вынесены решения и рекомендации как в отношении законного представителя несовершеннолетнего, виновного в ЧП , так и в отношении администрации школы, - сообщила Сауле Шакенева на странице в соцсетях.