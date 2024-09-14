Заслуженную артистку Казахстана госпитализировали в Москве

Советскую и российскую актрису театра и кино Наталью Аринбасарову госпитализировали в подмосковную больницу с травмой живота, полученной после падения, сообщает «Голос народа» со ссылкой на Voice.

Фото: кадр из фильма

Сообщается, что экс-супруга режиссера Андрея Кончаловского получила повреждение еще 6 сентября в своем загородном доме. 77-летняя артистка упала, когда занималась домашними делами.

Травма сначала особо Аринбасарову не тревожила, однако 11 сентября она ощутила острую боль в области ушиба.

Сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков.

Отметим, что Наталья Аринбасарова заявляла, что благодарна Казахстану за обучение в Академическом хореографическом училище при Большом театре. По ее словам, самой любимой для нее до сих пор остается роль Маншук Маметовой, которую она сыграла в фильме 1969 года режиссера Мажита Бегалина.