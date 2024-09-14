Повышение возраста для службы в армии Казахстана: что думают эксперты и депутаты

Казахстанцы просят министерство обороны повысить возраст на срочную воинскую службу с 18 до 20 лет. В этом возрасте, считают они, молодой человек имеет более устойчивую психологическую и физическую подготовку, что повышает их готовность к военной службе. Соответствующая петиция размещена на официальном портале ePetition.kz. Что об этом думают эксперты и депутаты, в материале корреспондента inbusiness.kz .

Иллюстративное фото с сайта iapn.kz

Авторы петиции привели несколько доводов в пользу повышения возраста призыва в ряды Вооруженных сил. В первую очередь, они считают, что в 18 лет молодые люди зачастую не обладают еще достаточной зрелостью для выполнения серьезных задач, связанных с защитой Родины.

Второй довод – в этом возрасте молодежь находится на этапе получения среднеспециального образования, и призыв в армию прерывает их образовательный процесс. Это может негативно повлиять на их будущую карьеру и профессиональный рост.

Увеличение призывного возраста позволит, по мнению сторонников идеи, сократить количество случаев дезертирства и других правонарушений в армии, так как более зрелые люди обычно обладают большей ответственностью и самодисциплиной, и, как следствие, это позволит улучшить качество военной подготовки.В пример приводится опыт Швеции, Германии, Швейцарии и Австрии, где призывной возраст начинается с 19-20 лет.

Военный эксперт, подполковник запаса Даулет Жумабеков и в прошлом начальник информационно-аналитического отделения оперативного управления Главного штаба Сил воздушной обороны вообще говорит о призыве в армию с 22 лет.

В 20 лет многие парни обучаются в учебных заведениях - высших, средне-технических. Перерыв в учебе, на один семестр, естественно, делать нежелательно. Так как в любом случае будет потерян год. Поэтому я и говорю о призыве в 22 года, когда большинство уже окончит учебу. И одновременно нужно, на мой взгляд, уменьшить срок срочной службы до 5 месяцев, в течение которых нужно готовить военнослужащих срочной службы по программе базовой военной подготовки (Basic Military Training). После чего солдаты убывают домой и в течение ряда лет каждый год проходят недельные сборы для поддержания навыков на базе бригад территориальной обороны, - считает он.

Такая система, выстроена, по его словам, в армии Швейцарии, которая, если не считать турецкую армию, сейчас является фактически сильнейшей в Европе.

При этом у призывников должна быть возможность прохождения альтернативной службы. Эти меры позволят существенно увеличить мобилизационный резерв и готовность страны к отражению внешней агрессии. Кроме того, это позволит существенно снизить количество неуставных взаимоотношений и суицидов в армии, потому что на службу будут приходить не бесправные забитые вчерашние школьники, которых сейчас заставляют заниматься хозработами и вымогают деньги, а мужчины, сделавшие сознательный выбор, чтобы получить необходимые навыки и быть готовыми к защите родины, - говорит эксперт.

Противоположного мнения придерживается депутат сената Сергей Ершов.

Я думаю, что нет. Вот представьте - после школы молодой человек пошел учится, потом пошел работать, пошла карьера, а тут его призывают в армию. Поверьте мне, как человеку, который служил, лучше всего сразу после школы отслужить, - говорит он.

Сенатор курирует этот вопрос и утверждает, что побывал в половине военных частей Казахстана и сейчас утверждает он, бардака в армии намного меньше, чем в прошлые годы.

В заключение депутат подчеркнул, что для молодых людей армия выполняет главную функцию - она закаляет характер и тем самым препятствует вовлечению человека в пагубные привычки, например, наркоманию, а также для многих становится плюсом для будущего трудоустройства.