В МВД заработает новый комитет

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В связи с этим, к подведомственным подразделениям, таким как Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан, Комитет уголовно-исполнительной системы, Комитет административной полиции и Комитет миграционной службы, добавляется Комитет по противодействию наркопреступности. Также в документе содержится распоряжение министерству внутренних дел Республики Казахстан принять дополнительные меры, вытекающие из данного постановления.