В МВД заработает новый комитет

Комитет по противодействию наркопреступности станет еще одним подразделением, формирующим министерство внутренних дел РК, передает Liter.kz.
В связи с этим, к подведомственным подразделениям, таким как Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан, Комитет уголовно-исполнительной системы, Комитет административной полиции и Комитет миграционной службы, добавляется Комитет по противодействию наркопреступности. Также в документе содержится распоряжение министерству внутренних дел Республики Казахстан принять дополнительные меры, вытекающие из данного постановления.
Комментарии0 комментарий(ев)