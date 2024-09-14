Кассовый аппарат с деньгами вынесли из компьютерного клуба в Астане (видео)

Кассовый аппарат с деньгами вынесли из компьютерного клуба в Астане. Момент попал на видео. 37-летнего подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Фото: кадр из видео

По информации ведомства, в ночное время мужчина зашел в помещение и, воспользовавшись отсутствием сотрудника на ресепшене, демонтировал и забрал кассовый ящик с деньгами.

Сотрудники полиции, изучив записи с камеры видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Выйдя из клуба, он сломал ящик, откуда похитил 200 тысяч тенге, - рассказали в ДП Астаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний житель города. Он дал признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело, проверяется причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.